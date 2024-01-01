2.000 Gürcistan larisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → MUR çevirin

2.000 gel
34.395,60 mur

1,000₾ GEL = 17,20₨ MUR

01:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,111618,1116
Düşük16,781216,2431
Ortalama17,377717,0728
Değişim2.48%-1.12%
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1 GEL → MUR istatistikleri

GEL → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,1116, en düşük 16,7812 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,3777 oldu. GEL → MUR kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

GEL → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1116, en düşük 16,2431 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,0728 oldu. GEL → MUR kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6471,4961,6550,94920,235
1 GBP1,18711,286107,591,7751,9641,12724,017
1 USD0,9230,778183,6721,3811,5280,87618,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Mauritius Rupisi
1 GEL17,19780 MUR
5 GEL85,98900 MUR
10 GEL171,97800 MUR
20 GEL343,95600 MUR
50 GEL859,89000 MUR
100 GEL1.719,78000 MUR
250 GEL4.299,45000 MUR
500 GEL8.598,90000 MUR
1000 GEL17.197,80000 MUR
2000 GEL34.395,60000 MUR
5000 GEL85.989,00000 MUR
10000 GEL171.978,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Gürcistan Larisi
1 MUR0,05815 GEL
5 MUR0,29073 GEL
10 MUR0,58147 GEL
20 MUR1,16294 GEL
50 MUR2,90734 GEL
100 MUR5,81468 GEL
250 MUR14,53670 GEL
500 MUR29,07340 GEL
1000 MUR58,14680 GEL
2000 MUR116,29360 GEL
5000 MUR290,73400 GEL
10000 MUR581,46800 GEL