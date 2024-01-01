5000 Gürcistan larisinden Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile GEL → ETB çevirin
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GEL → ETB çevrim grafiği
1 GEL = 44.74290 ETB
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|1 GEL → ETB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|44.8757
|44.8757
|Düşük
|42.7525
|39.5413
|Ortalama
|44.1543
|42.9693
|Değişim
|2.79%
|10.40%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → ETB istatistikleri
GEL → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44.8757, en düşük 42.7525 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44.1543 oldu. GEL → ETB kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.
GEL → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44.8757, en düşük 39.5413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42.9693 oldu. GEL → ETB kurundaki değişiklik 10.40 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Etiyopya Birri
|1 GEL
|44.74290 ETB
|5 GEL
|223.71450 ETB
|10 GEL
|447.42900 ETB
|20 GEL
|894.85800 ETB
|50 GEL
|2237.14500 ETB
|100 GEL
|4474.29000 ETB
|250 GEL
|11185.72500 ETB
|500 GEL
|22371.45000 ETB
|1000 GEL
|44742.90000 ETB
|2000 GEL
|89485.80000 ETB
|5000 GEL
|223714.50000 ETB
|10000 GEL
|447429.00000 ETB