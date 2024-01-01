20 Gürcistan larisinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile GEL → ETB çevirin

1.000₾ GEL = 44.74Br ETB

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 GEL → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44.875744.8757
Düşük42.752539.5413
Ortalama44.154342.9693
Değişim2.79%10.40%
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1 GEL → ETB istatistikleri

GEL → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44.8757, en düşük 42.7525 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44.1543 oldu. GEL → ETB kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.

GEL → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44.8757, en düşük 39.5413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42.9693 oldu. GEL → ETB kurundaki değişiklik 10.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Etiyopya Birri
1 GEL44.74290 ETB
5 GEL223.71450 ETB
10 GEL447.42900 ETB
20 GEL894.85800 ETB
50 GEL2237.14500 ETB
100 GEL4474.29000 ETB
250 GEL11185.72500 ETB
500 GEL22371.45000 ETB
1000 GEL44742.90000 ETB
2000 GEL89485.80000 ETB
5000 GEL223714.50000 ETB
10000 GEL447429.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Gürcistan Larisi
1 ETB0.02235 GEL
5 ETB0.11175 GEL
10 ETB0.22350 GEL
20 ETB0.44700 GEL
50 ETB1.11749 GEL
100 ETB2.23499 GEL
250 ETB5.58747 GEL
500 ETB11.17495 GEL
1000 ETB22.34990 GEL
2000 ETB44.69980 GEL
5000 ETB111.74950 GEL
10000 ETB223.49900 GEL