10 Gürcistan larisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile GEL → AZN çevirin

1,000₾ GEL = 0,6237man. AZN

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 GEL → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62490,6326
Düşük0,61820,6182
Ortalama0,62240,6254
Değişim-0.19%-1.32%
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1 GEL → AZN istatistikleri

GEL → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6249, en düşük 0,6182 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6224 oldu. GEL → AZN kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

GEL → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6326, en düşük 0,6182 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6254 oldu. GEL → AZN kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Azerbaycan Manatı
1 GEL0,62371 AZN
5 GEL3,11854 AZN
10 GEL6,23707 AZN
20 GEL12,47414 AZN
50 GEL31,18535 AZN
100 GEL62,37070 AZN
250 GEL155,92675 AZN
500 GEL311,85350 AZN
1000 GEL623,70700 AZN
2000 GEL1.247,41400 AZN
5000 GEL3.118,53500 AZN
10000 GEL6.237,07000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Gürcistan Larisi
1 AZN1,60332 GEL
5 AZN8,01660 GEL
10 AZN16,03320 GEL
20 AZN32,06640 GEL
50 AZN80,16600 GEL
100 AZN160,33200 GEL
250 AZN400,83000 GEL
500 AZN801,66000 GEL
1000 AZN1.603,32000 GEL
2000 AZN3.206,64000 GEL
5000 AZN8.016,60000 GEL
10000 AZN16.033,20000 GEL