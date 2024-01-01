Gürcistan larisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile GEL → ALL çevirin

1.000 gel
36.577 all

1.00000 GEL = 36.57700 ALL

03:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0729589.05831.452941.6540.9518.3407
1 GBP1.1711811.2566104.3021.701621.93711.1126221.4799
1 USD0.9320.795798183.00321.354151.541540.8854517.0937
1 INR0.01122860.009587560.012047710.01631440.01857210.01066770.20594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Arnavutluk Leki
1 GEL36.57700 ALL
5 GEL182.88500 ALL
10 GEL365.77000 ALL
20 GEL731.54000 ALL
50 GEL1828.85000 ALL
100 GEL3657.70000 ALL
250 GEL9144.25000 ALL
500 GEL18288.50000 ALL
1000 GEL36577.00000 ALL
2000 GEL73154.00000 ALL
5000 GEL182885.00000 ALL
10000 GEL365770.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Gürcistan Larisi
1 ALL0.02734 GEL
5 ALL0.13670 GEL
10 ALL0.27340 GEL
20 ALL0.54679 GEL
50 ALL1.36698 GEL
100 ALL2.73396 GEL
250 ALL6.83490 GEL
500 ALL13.66980 GEL
1000 ALL27.33960 GEL
2000 ALL54.67920 GEL
5000 ALL136.69800 GEL
10000 ALL273.39600 GEL