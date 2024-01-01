bin Gürcistan larisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile GEL → ALL çevirin

1,000₾ GEL = 34,16Lek ALL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 GEL → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,159234,1592
Düşük32,964632,4023
Ortalama33,452533,2212
Değişim2.22%2.18%
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1 GEL → ALL istatistikleri

GEL → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,1592, en düşük 32,9646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,4525 oldu. GEL → ALL kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

GEL → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,1592, en düşük 32,4023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,2212 oldu. GEL → ALL kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Arnavutluk Leki
1 GEL34,15920 ALL
5 GEL170,79600 ALL
10 GEL341,59200 ALL
20 GEL683,18400 ALL
50 GEL1.707,96000 ALL
100 GEL3.415,92000 ALL
250 GEL8.539,80000 ALL
500 GEL17.079,60000 ALL
1000 GEL34.159,20000 ALL
2000 GEL68.318,40000 ALL
5000 GEL170.796,00000 ALL
10000 GEL341.592,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Gürcistan Larisi
1 ALL0,02927 GEL
5 ALL0,14637 GEL
10 ALL0,29275 GEL
20 ALL0,58549 GEL
50 ALL1,46374 GEL
100 ALL2,92747 GEL
250 ALL7,31868 GEL
500 ALL14,63735 GEL
1000 ALL29,27470 GEL
2000 ALL58,54940 GEL
5000 ALL146,37350 GEL
10000 ALL292,74700 GEL