5 Gürcistan larisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile GEL → AED çevirin

1,000₾ GEL = 1,347د.إ AED

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 GEL → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35011,3665
Düşük1,33561,3356
Ortalama1,34501,3514
Değişim-0.21%-1.33%
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1 GEL → AED istatistikleri

GEL → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3501, en düşük 1,3356 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3450 oldu. GEL → AED kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

GEL → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3665, en düşük 1,3356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3514 oldu. GEL → AED kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 GEL1,34728 AED
5 GEL6,73640 AED
10 GEL13,47280 AED
20 GEL26,94560 AED
50 GEL67,36400 AED
100 GEL134,72800 AED
250 GEL336,82000 AED
500 GEL673,64000 AED
1000 GEL1.347,28000 AED
2000 GEL2.694,56000 AED
5000 GEL6.736,40000 AED
10000 GEL13.472,80000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Gürcistan Larisi
1 AED0,74224 GEL
5 AED3,71119 GEL
10 AED7,42237 GEL
20 AED14,84474 GEL
50 AED37,11185 GEL
100 AED74,22370 GEL
250 AED185,55925 GEL
500 AED371,11850 GEL
1000 AED742,23700 GEL
2000 AED1.484,47400 GEL
5000 AED3.711,18500 GEL
10000 AED7.422,37000 GEL