10 bin Falkland Adaları poundundan Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile FKP → INR çevirin
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FKP → INR çevrim grafiği
1 FKP = 106,55300 INR
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|1 FKP → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|109,7220
|112,2310
|Düşük
|106,5530
|106,5530
|Ortalama
|108,7204
|109,8802
|Değişim
|-2.89%
|-2.19%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FKP → INR istatistikleri
FKP → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 109,7220, en düşük 106,5530 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 108,7204 oldu. FKP → INR kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.
FKP → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 112,2310, en düşük 106,5530 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,8802 oldu. FKP → INR kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Falkland Adaları poundundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Hindistan Rupisi
|1 FKP
|106,55300 INR
|5 FKP
|532,76500 INR
|10 FKP
|1.065,53000 INR
|20 FKP
|2.131,06000 INR
|50 FKP
|5.327,65000 INR
|100 FKP
|10.655,30000 INR
|250 FKP
|26.638,25000 INR
|500 FKP
|53.276,50000 INR
|1000 FKP
|106.553,00000 INR
|2000 FKP
|213.106,00000 INR
|5000 FKP
|532.765,00000 INR
|10000 FKP
|1.065.530,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Falkland Adaları Poundu
|1 INR
|0,00938 FKP
|5 INR
|0,04692 FKP
|10 INR
|0,09385 FKP
|20 INR
|0,18770 FKP
|50 INR
|0,46925 FKP
|100 INR
|0,93850 FKP
|250 INR
|2,34624 FKP
|300 INR
|2,81549 FKP
|500 INR
|4,69248 FKP
|600 INR
|5,63098 FKP
|1000 INR
|9,38496 FKP
|2000 INR
|18,76992 FKP
|5000 INR
|46,92480 FKP
|10000 INR
|93,84960 FKP
|25000 INR
|234,62400 FKP
|50000 INR
|469,24800 FKP
|100000 INR
|938,49600 FKP
|1000000 INR
|9.384,96000 FKP
|1000000000 INR
|9.384.960,00000 FKP