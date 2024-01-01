1 Falkland Adaları poundundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → INR çevirin

1,000£ FKP = 106,6₹ INR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 FKP → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek109,7220112,2310
Düşük106,5530106,5530
Ortalama108,7204109,8802
Değişim-2.89%-2.19%
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1 FKP → INR istatistikleri

FKP → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 109,7220, en düşük 106,5530 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 108,7204 oldu. FKP → INR kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

FKP → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 112,2310, en düşük 106,5530 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,8802 oldu. FKP → INR kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

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FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Hindistan Rupisi
1 FKP106,55300 INR
5 FKP532,76500 INR
10 FKP1.065,53000 INR
20 FKP2.131,06000 INR
50 FKP5.327,65000 INR
100 FKP10.655,30000 INR
250 FKP26.638,25000 INR
500 FKP53.276,50000 INR
1000 FKP106.553,00000 INR
2000 FKP213.106,00000 INR
5000 FKP532.765,00000 INR
10000 FKP1.065.530,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 INR0,00938 FKP
5 INR0,04692 FKP
10 INR0,09385 FKP
20 INR0,18770 FKP
50 INR0,46925 FKP
100 INR0,93850 FKP
250 INR2,34624 FKP
300 INR2,81549 FKP
500 INR4,69248 FKP
600 INR5,63098 FKP
1000 INR9,38496 FKP
2000 INR18,76992 FKP
5000 INR46,92480 FKP
10000 INR93,84960 FKP
25000 INR234,62400 FKP
50000 INR469,24800 FKP
100000 INR938,49600 FKP
1000000 INR9.384,96000 FKP
1000000000 INR9.384.960,00000 FKP