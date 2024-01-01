10 Fiji dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → NPR çevirin

1,000FJ$ FJD = 59,27₨ NPR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 FJD → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek60,296961,2349
Düşük58,882758,8827
Ortalama59,517360,0923
Değişim-1.65%-1.14%
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1 FJD → NPR istatistikleri

FJD → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 60,2969, en düşük 58,8827 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 59,5173 oldu. FJD → NPR kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

FJD → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 61,2349, en düşük 58,8827 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 60,0923 oldu. FJD → NPR kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Nepal Rupisi
1 FJD59,27430 NPR
5 FJD296,37150 NPR
10 FJD592,74300 NPR
20 FJD1.185,48600 NPR
50 FJD2.963,71500 NPR
100 FJD5.927,43000 NPR
250 FJD14.818,57500 NPR
500 FJD29.637,15000 NPR
1000 FJD59.274,30000 NPR
2000 FJD118.548,60000 NPR
5000 FJD296.371,50000 NPR
10000 FJD592.743,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Fiji Doları
1 NPR0,01687 FJD
5 NPR0,08435 FJD
10 NPR0,16871 FJD
20 NPR0,33741 FJD
50 NPR0,84353 FJD
100 NPR1,68707 FJD
250 NPR4,21768 FJD
500 NPR8,43535 FJD
1000 NPR16,87070 FJD
2000 NPR33,74140 FJD
5000 NPR84,35350 FJD
10000 NPR168,70700 FJD