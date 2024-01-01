50 Etiyopya birrinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile ETB → JPY çevirin
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ETB → JPY çevrim grafiği
1 ETB = 1,26547 JPY
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|1 ETB → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1,3089
|1,3632
|Düşük
|1,2492
|1,1991
|Ortalama
|1,2664
|1,2643
|Değişim
|0.22%
|-5.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → JPY istatistikleri
ETB → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3089, en düşük 1,2492 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2664 oldu. ETB → JPY kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.
ETB → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3632, en düşük 1,1991 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2643 oldu. ETB → JPY kurundaki değişiklik -5.95 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Etiyopya birrinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Etiyopya Birri
|100 JPY
|79,02180 ETB
|1000 JPY
|790,21800 ETB
|1500 JPY
|1.185,32700 ETB
|2000 JPY
|1.580,43600 ETB
|3000 JPY
|2.370,65400 ETB
|5000 JPY
|3.951,09000 ETB
|5400 JPY
|4.267,17720 ETB
|10000 JPY
|7.902,18000 ETB
|15000 JPY
|11.853,27000 ETB
|20000 JPY
|15.804,36000 ETB
|25000 JPY
|19.755,45000 ETB
|30000 JPY
|23.706,54000 ETB