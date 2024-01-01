2.000 Etiyopya birrinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile ETB → JPY çevirin

1,000Br ETB = 1,265¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 ETB → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,30891,3632
Düşük1,24921,1991
Ortalama1,26641,2643
Değişim0.22%-5.95%
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1 ETB → JPY istatistikleri

ETB → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3089, en düşük 1,2492 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2664 oldu. ETB → JPY kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

ETB → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3632, en düşük 1,1991 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2643 oldu. ETB → JPY kurundaki değişiklik -5.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Japon Yeni
1 ETB1,26547 JPY
5 ETB6,32735 JPY
10 ETB12,65470 JPY
20 ETB25,30940 JPY
50 ETB63,27350 JPY
100 ETB126,54700 JPY
250 ETB316,36750 JPY
500 ETB632,73500 JPY
1000 ETB1.265,47000 JPY
2000 ETB2.530,94000 JPY
5000 ETB6.327,35000 JPY
10000 ETB12.654,70000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Etiyopya Birri
100 JPY79,02180 ETB
1000 JPY790,21800 ETB
1500 JPY1.185,32700 ETB
2000 JPY1.580,43600 ETB
3000 JPY2.370,65400 ETB
5000 JPY3.951,09000 ETB
5400 JPY4.267,17720 ETB
10000 JPY7.902,18000 ETB
15000 JPY11.853,27000 ETB
20000 JPY15.804,36000 ETB
25000 JPY19.755,45000 ETB
30000 JPY23.706,54000 ETB