5 Mısır lirasından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile EGP → TOP çevirin

1,000E£ EGP = 0,04737T$ TOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 EGP → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04870,0487
Düşük0,04700,0470
Ortalama0,04770,0477
Değişim-0.45%-1.18%
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1 EGP → TOP istatistikleri

EGP → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0487, en düşük 0,0470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0477 oldu. EGP → TOP kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

EGP → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0487, en düşük 0,0470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0477 oldu. EGP → TOP kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tonga Pa'angası
1 EGP0,04737 TOP
5 EGP0,23683 TOP
10 EGP0,47366 TOP
20 EGP0,94732 TOP
50 EGP2,36830 TOP
100 EGP4,73659 TOP
250 EGP11,84148 TOP
500 EGP23,68295 TOP
1000 EGP47,36590 TOP
2000 EGP94,73180 TOP
5000 EGP236,82950 TOP
10000 EGP473,65900 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Mısır Lirası
1 TOP21,11220 EGP
5 TOP105,56100 EGP
10 TOP211,12200 EGP
20 TOP422,24400 EGP
50 TOP1.055,61000 EGP
100 TOP2.111,22000 EGP
250 TOP5.278,05000 EGP
500 TOP10.556,10000 EGP
1000 TOP21.112,20000 EGP
2000 TOP42.224,40000 EGP
5000 TOP105.561,00000 EGP
10000 TOP211.122,00000 EGP