5.000 Mısır lirasından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile EGP → MWK çevirin

1,000E£ EGP = 35,15MK MWK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → MWK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MWK
1 EGP → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,680135,9354
Düşük34,966034,9660
Ortalama35,403935,6265
Değişim-1.46%-1.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → MWK istatistikleri

EGP → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,6801, en düşük 34,9660 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,4039 oldu. EGP → MWK kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

EGP → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,9354, en düşük 34,9660 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,6265 oldu. EGP → MWK kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Malavi Kvaçası
1 EGP35,15070 MWK
5 EGP175,75350 MWK
10 EGP351,50700 MWK
20 EGP703,01400 MWK
50 EGP1.757,53500 MWK
100 EGP3.515,07000 MWK
250 EGP8.787,67500 MWK
500 EGP17.575,35000 MWK
1000 EGP35.150,70000 MWK
2000 EGP70.301,40000 MWK
5000 EGP175.753,50000 MWK
10000 EGP351.507,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Mısır Lirası
1 MWK0,02845 EGP
5 MWK0,14224 EGP
10 MWK0,28449 EGP
20 MWK0,56898 EGP
50 MWK1,42245 EGP
100 MWK2,84489 EGP
250 MWK7,11223 EGP
500 MWK14,22445 EGP
1000 MWK28,44890 EGP
2000 MWK56,89780 EGP
5000 MWK142,24450 EGP
10000 MWK284,48900 EGP