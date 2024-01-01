50 Mısır lirasından Komor frangına

Reel döviz kuru ile EGP → KMF çevirin

1,000E£ EGP = 9,460CF KMF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 EGP → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,46049,4604
Düşük9,15689,0113
Ortalama9,32739,2163
Değişim1.64%3.99%
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1 EGP → KMF istatistikleri

EGP → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,4604, en düşük 9,1568 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,3273 oldu. EGP → KMF kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

EGP → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,4604, en düşük 9,0113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,2163 oldu. EGP → KMF kurundaki değişiklik 3.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Komor Frangı
1 EGP9,46037 KMF
5 EGP47,30185 KMF
10 EGP94,60370 KMF
20 EGP189,20740 KMF
50 EGP473,01850 KMF
100 EGP946,03700 KMF
250 EGP2.365,09250 KMF
500 EGP4.730,18500 KMF
1000 EGP9.460,37000 KMF
2000 EGP18.920,74000 KMF
5000 EGP47.301,85000 KMF
10000 EGP94.603,70000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Mısır Lirası
1 KMF0,10570 EGP
5 KMF0,52852 EGP
10 KMF1,05704 EGP
20 KMF2,11408 EGP
50 KMF5,28520 EGP
100 KMF10,57040 EGP
250 KMF26,42600 EGP
500 KMF52,85200 EGP
1000 KMF105,70400 EGP
2000 KMF211,40800 EGP
5000 KMF528,52000 EGP
10000 KMF1.057,04000 EGP