Dominik pesosundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile DOP → WST çevirin

1.000 dop
46,22 wst

1,000 DOP = 0,04622 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Samoa Talası
1 DOP0,04622 WST
5 DOP0,23111 WST
10 DOP0,46222 WST
20 DOP0,92443 WST
50 DOP2,31108 WST
100 DOP4,62216 WST
250 DOP11,55540 WST
500 DOP23,11080 WST
1000 DOP46,22160 WST
2000 DOP92,44320 WST
5000 DOP231,10800 WST
10000 DOP462,21600 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Dominik Pesosu
1 WST21,63490 DOP
5 WST108,17450 DOP
10 WST216,34900 DOP
20 WST432,69800 DOP
50 WST1.081,74500 DOP
100 WST2.163,49000 DOP
250 WST5.408,72500 DOP
500 WST10.817,45000 DOP
1000 WST21.634,90000 DOP
2000 WST43.269,80000 DOP
5000 WST108.174,50000 DOP
10000 WST216.349,00000 DOP