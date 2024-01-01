多米尼加比索兑萨摩亚塔拉

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$1.000 DOP = WS$0.04559 WST

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WST
1 DOP兑WST过去 30 天过去 90 天
0.04560.0467
0.04460.0446
一般0.04490.0454
更改1.51%-1.16%
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1 DOP 兑 WST 统计信息

过去 30 天，DOP 兑 WST 的表现如下：30 天高点为 0.0456，30 天低点为 0.0446。这意味着 30 天平均值为 0.0449。DOP 兑 WST 的变化为 1.51。

过去 90 天，DOP 兑 WST 的表现如下：90 天高点为 0.0467，90 天低点为 0.0446。这意味着 90 天平均值为 0.0454。DOP 兑 WST 的变化为 -1.16。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.3011.51.620.93921.627
1 GBP1.20111.304109.6381.8011.9451.12825.97
1 USD0.9210.767184.0751.3811.4910.86519.915
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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多米尼加比索/萨摩亚塔拉汇率
1 DOP0.04559 WST
5 DOP0.22797 WST
10 DOP0.45594 WST
20 DOP0.91187 WST
50 DOP2.27969 WST
100 DOP4.55937 WST
250 DOP11.39843 WST
500 DOP22.79685 WST
1000 DOP45.59370 WST
2000 DOP91.18740 WST
5000 DOP227.96850 WST
10000 DOP455.93700 WST
萨摩亚塔拉/多米尼加比索汇率
1 WST21.93290 DOP
5 WST109.66450 DOP
10 WST219.32900 DOP
20 WST438.65800 DOP
50 WST1,096.64500 DOP
100 WST2,193.29000 DOP
250 WST5,483.22500 DOP
500 WST10,966.45000 DOP
1000 WST21,932.90000 DOP
2000 WST43,865.80000 DOP
5000 WST109,664.50000 DOP
10000 WST219,329.00000 DOP