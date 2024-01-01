Dominik pesosundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile DOP → KES çevirin

1.000 dop
2.197 kes

1,000 DOP = 2,197 KES

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kenya Şilini
1 DOP2,19682 KES
5 DOP10,98410 KES
10 DOP21,96820 KES
20 DOP43,93640 KES
50 DOP109,84100 KES
100 DOP219,68200 KES
250 DOP549,20500 KES
500 DOP1.098,41000 KES
1000 DOP2.196,82000 KES
2000 DOP4.393,64000 KES
5000 DOP10.984,10000 KES
10000 DOP21.968,20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Dominik Pesosu
1 KES0,45520 DOP
5 KES2,27602 DOP
10 KES4,55204 DOP
20 KES9,10408 DOP
50 KES22,76020 DOP
100 KES45,52040 DOP
250 KES113,80100 DOP
500 KES227,60200 DOP
1000 KES455,20400 DOP
2000 KES910,40800 DOP
5000 KES2.276,02000 DOP
10000 KES4.552,04000 DOP