Botsvana pulasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile BWP → JPY çevirin

1.000 bwp
11.142 jpy

1,000 BWP = 11,14 JPY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Japon Yeni
1 BWP11,14240 JPY
5 BWP55,71200 JPY
10 BWP111,42400 JPY
20 BWP222,84800 JPY
50 BWP557,12000 JPY
100 BWP1.114,24000 JPY
250 BWP2.785,60000 JPY
500 BWP5.571,20000 JPY
1000 BWP11.142,40000 JPY
2000 BWP22.284,80000 JPY
5000 BWP55.712,00000 JPY
10000 BWP111.424,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Botsvana Pulası
100 JPY8,97475 BWP
1000 JPY89,74750 BWP
1500 JPY134,62125 BWP
2000 JPY179,49500 BWP
3000 JPY269,24250 BWP
5000 JPY448,73750 BWP
5400 JPY484,63650 BWP
10000 JPY897,47500 BWP
15000 JPY1.346,21250 BWP
20000 JPY1.794,95000 BWP
25000 JPY2.243,68750 BWP
30000 JPY2.692,42500 BWP