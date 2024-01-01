Bolivya bolivyanosundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile BOB → AMD çevirin

1.000 bob
56.809,80 amd

1,000 BOB = 56,81 AMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bolivya bolivyanosundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BOB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BOB → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bolivya bolivyanosu için en iyi döviz çiftleri

BOB → USD

BOB → CAD

BOB → CLP

BOB → NGN

BOB → EUR

BOB → GBP

BOB → JPY

BOB → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Ermeni Dramı
1 BOB56,80980 AMD
5 BOB284,04900 AMD
10 BOB568,09800 AMD
20 BOB1.136,19600 AMD
50 BOB2.840,49000 AMD
100 BOB5.680,98000 AMD
250 BOB14.202,45000 AMD
500 BOB28.404,90000 AMD
1000 BOB56.809,80000 AMD
2000 BOB113.619,60000 AMD
5000 BOB284.049,00000 AMD
10000 BOB568.098,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Bolivya Bolivyanosu
1 AMD0,01760 BOB
5 AMD0,08801 BOB
10 AMD0,17603 BOB
20 AMD0,35205 BOB
50 AMD0,88013 BOB
100 AMD1,76026 BOB
250 AMD4,40065 BOB
500 AMD8,80130 BOB
1000 AMD17,60260 BOB
2000 AMD35,20520 BOB
5000 AMD88,01300 BOB
10000 AMD176,02600 BOB