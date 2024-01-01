1 Bahreyn dinarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile BHD → BRL çevirin

1 bhd
15,01 brl

1,000.د.ب BHD = 15,01R$ BRL

01:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,057615,0576
Düşük14,366613,4513
Ortalama14,690514,2249
Değişim-0.33%11.58%
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1 BHD → BRL istatistikleri

BHD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,0576, en düşük 14,3666 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,6905 oldu. BHD → BRL kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

BHD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,0576, en düşük 13,4513 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,2249 oldu. BHD → BRL kurundaki değişiklik 11.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6990,9241,6818,2191.660,061,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8340,0170,016
1 EUR1,08390,62511,81919,7261.797,431,4961,446
1 NZD0,59549,830,55110,847988,3170,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Brezilya Reali
1 BHD15,00850 BRL
5 BHD75,04250 BRL
10 BHD150,08500 BRL
20 BHD300,17000 BRL
50 BHD750,42500 BRL
100 BHD1.500,85000 BRL
250 BHD3.752,12500 BRL
500 BHD7.504,25000 BRL
1000 BHD15.008,50000 BRL
2000 BHD30.017,00000 BRL
5000 BHD75.042,50000 BRL
10000 BHD150.085,00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Bahreyn Dinarı
1 BRL0,06663 BHD
5 BRL0,33314 BHD
10 BRL0,66629 BHD
20 BRL1,33258 BHD
50 BRL3,33145 BHD
100 BRL6,66290 BHD
250 BRL16,65725 BHD
500 BRL33,31450 BHD
1000 BRL66,62900 BHD
2000 BRL133,25800 BHD
5000 BRL333,14500 BHD
10000 BRL666,29000 BHD