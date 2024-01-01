10 Bulgar levasından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → XCD çevirin

10 bgn
14,94 xcd

1,000лв BGN = 1,494$ XCD

00:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50991,5099
Düşük1,48371,4745
Ortalama1,49861,4923
Değişim0.72%0.59%
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1 BGN → XCD istatistikleri

BGN → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5099, en düşük 1,4837 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4986 oldu. BGN → XCD kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

BGN → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5099, en düşük 1,4745 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4923 oldu. BGN → XCD kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,219
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84219,723
1 NZD0,5960,5510,8220,910,7960,46310,85
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9680,56313,192

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Doğu Karayip Doları
1 BGN1,49435 XCD
5 BGN7,47175 XCD
10 BGN14,94350 XCD
20 BGN29,88700 XCD
50 BGN74,71750 XCD
100 BGN149,43500 XCD
250 BGN373,58750 XCD
500 BGN747,17500 XCD
1000 BGN1.494,35000 XCD
2000 BGN2.988,70000 XCD
5000 BGN7.471,75000 XCD
10000 BGN14.943,50000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Bulgar Levası
1 XCD0,66919 BGN
5 XCD3,34593 BGN
10 XCD6,69185 BGN
20 XCD13,38370 BGN
50 XCD33,45925 BGN
100 XCD66,91850 BGN
250 XCD167,29625 BGN
500 XCD334,59250 BGN
1000 XCD669,18500 BGN
2000 XCD1.338,37000 BGN
5000 XCD3.345,92500 BGN
10000 XCD6.691,85000 BGN