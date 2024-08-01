Bulgar levasından Doğu Karayip dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Doğu Karayip dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Doğu Karayip dolarına (XCD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - XCD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Doğu Karayip doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Doğu Karayip dolarına döviz kuru şu anda 1,494, dünden bu yana %0.096 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.128 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Doğu Karayip dolarına döviz kuru en yüksek değeri 1,500 (26-07-2024) ile en düşük değeri 1,491 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.201 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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