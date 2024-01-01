100 Doğu Karayip dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile XCD → BGN çevirin

1,000$ XCD = 0,6844лв BGN

07:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 XCD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68810,6881
Düşük0,66280,6473
Ortalama0,67410,6613
Değişim2.65%5.37%
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1 XCD → BGN istatistikleri

XCD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6881, en düşük 0,6628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6741 oldu. XCD → BGN kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

XCD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6881, en düşük 0,6473 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6613 oldu. XCD → BGN kurundaki değişiklik 5.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9641,5360,7891,40284,4061,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,6990,0750,053
1 AUD0,65111,69410,5140,91354,9440,8720,615
1 GBP1,26722,7611,94611,777106,9471,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Bulgar Levası
1 XCD0,68441 BGN
5 XCD3,42204 BGN
10 XCD6,84407 BGN
20 XCD13,68814 BGN
50 XCD34,22035 BGN
100 XCD68,44070 BGN
250 XCD171,10175 BGN
500 XCD342,20350 BGN
1000 XCD684,40700 BGN
2000 XCD1.368,81400 BGN
5000 XCD3.422,03500 BGN
10000 XCD6.844,07000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Doğu Karayip Doları
1 BGN1,46112 XCD
5 BGN7,30560 XCD
10 BGN14,61120 XCD
20 BGN29,22240 XCD
50 BGN73,05600 XCD
100 BGN146,11200 XCD
250 BGN365,28000 XCD
500 BGN730,56000 XCD
1000 BGN1.461,12000 XCD
2000 BGN2.922,24000 XCD
5000 BGN7.305,60000 XCD
10000 BGN14.611,20000 XCD