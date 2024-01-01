10 Bulgar levasından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile BGN → XAF çevirin

10 bgn
3.353 xaf

1,000лв BGN = 335,3FCFA XAF

00:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek335,8850336,1390
Düşük334,9330334,6970
Ortalama335,3810335,3780
Değişim0.01%0.01%
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1 BGN → XAF istatistikleri

BGN → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 335,8850, en düşük 334,9330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 335,3810 oldu. BGN → XAF kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

BGN → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 336,1390, en düşük 334,6970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 335,3780 oldu. BGN → XAF kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,219
1 EUR1,08311,8181,4951,6561,4470,84319,724
1 NZD0,5960,5510,8230,9110,7960,46310,85
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9670,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / CFA Frangı BCEAO
1 BGN335,34600 XAF
5 BGN1.676,73000 XAF
10 BGN3.353,46000 XAF
20 BGN6.706,92000 XAF
50 BGN16.767,30000 XAF
100 BGN33.534,60000 XAF
250 BGN83.836,50000 XAF
500 BGN167.673,00000 XAF
1000 BGN335.346,00000 XAF
2000 BGN670.692,00000 XAF
5000 BGN1.676.730,00000 XAF
10000 BGN3.353.460,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bulgar Levası
1 XAF0,00298 BGN
5 XAF0,01491 BGN
10 XAF0,02982 BGN
20 XAF0,05964 BGN
50 XAF0,14910 BGN
100 XAF0,29820 BGN
250 XAF0,74550 BGN
500 XAF1,49100 BGN
1000 XAF2,98200 BGN
2000 XAF5,96400 BGN
5000 XAF14,91000 BGN
10000 XAF29,82000 BGN