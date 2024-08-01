10 Bulgar levasından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile BGN → UGX çevirin

10 bgn
20.620 ugx

1,000лв BGN = 2.062Ush UGX

00:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.075,04002.120,8400
Düşük2.032,32002.028,5400
Ortalama2.057,10102.071,2997
Değişim1.46%-0.86%
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1 BGN → UGX istatistikleri

BGN → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.075,0400, en düşük 2.032,3200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.057,1010 oldu. BGN → UGX kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

BGN → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.120,8400, en düşük 2.028,5400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.071,2997 oldu. BGN → UGX kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,215
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4470,84319,722
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,846
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Uganda Şilini
1 BGN2.062,02000 UGX
5 BGN10.310,10000 UGX
10 BGN20.620,20000 UGX
20 BGN41.240,40000 UGX
50 BGN103.101,00000 UGX
100 BGN206.202,00000 UGX
250 BGN515.505,00000 UGX
500 BGN1.031.010,00000 UGX
1000 BGN2.062.020,00000 UGX
2000 BGN4.124.040,00000 UGX
5000 BGN10.310.100,00000 UGX
10000 BGN20.620.200,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Bulgar Levası
1 UGX0,00048 BGN
5 UGX0,00242 BGN
10 UGX0,00485 BGN
20 UGX0,00970 BGN
50 UGX0,02425 BGN
100 UGX0,04850 BGN
250 UGX0,12124 BGN
500 UGX0,24248 BGN
1000 UGX0,48496 BGN
2000 UGX0,96992 BGN
5000 UGX2,42481 BGN
10000 UGX4,84962 BGN