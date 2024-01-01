250 Bulgar levasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile BGN → TND çevirin

250 bgn
429,620 tnd

1,000лв BGN = 1,718DT TND

00:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,73331,7351
Düşük1,71681,7149
Ortalama1,72631,7252
Değişim-0.42%-0.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → TND istatistikleri

BGN → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7333, en düşük 1,7168 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7263 oldu. BGN → TND kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

BGN → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7351, en düşük 1,7149 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7252 oldu. BGN → TND kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,217
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4460,84219,725
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46310,853
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tunus Dinarı
1 BGN1,71848 TND
5 BGN8,59240 TND
10 BGN17,18480 TND
20 BGN34,36960 TND
50 BGN85,92400 TND
100 BGN171,84800 TND
250 BGN429,62000 TND
500 BGN859,24000 TND
1000 BGN1.718,48000 TND
2000 BGN3.436,96000 TND
5000 BGN8.592,40000 TND
10000 BGN17.184,80000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bulgar Levası
1 TND0,58191 BGN
5 TND2,90954 BGN
10 TND5,81908 BGN
20 TND11,63816 BGN
50 TND29,09540 BGN
100 TND58,19080 BGN
250 TND145,47700 BGN
500 TND290,95400 BGN
1000 TND581,90800 BGN
2000 TND1.163,81600 BGN
5000 TND2.909,54000 BGN
10000 TND5.819,08000 BGN