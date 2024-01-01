2.000 Bulgar levasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile BGN → TND çevirin

2.000 bgn
3.450,060 tnd

1,000лв BGN = 1,725DT TND

02:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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BGN → TND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 BGN → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,73181,7351
Düşük1,71361,7136
Ortalama1,72511,7253
Değişim-0.30%-0.14%
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1 BGN → TND istatistikleri

BGN → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7318, en düşük 1,7136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7251 oldu. BGN → TND kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

BGN → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7351, en düşük 1,7136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7253 oldu. BGN → TND kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9161,6641,3731,5181,3240,78418,301
1 EUR1,09211,8171,51,6581,4460,85619,982
1 NZD0,6010,5510,8250,9120,7960,47110,996
1 CAD0,7280,6671,21211,1060,9640,57113,325

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tunus Dinarı
1 BGN1,72503 TND
5 BGN8,62515 TND
10 BGN17,25030 TND
20 BGN34,50060 TND
50 BGN86,25150 TND
100 BGN172,50300 TND
250 BGN431,25750 TND
500 BGN862,51500 TND
1000 BGN1.725,03000 TND
2000 BGN3.450,06000 TND
5000 BGN8.625,15000 TND
10000 BGN17.250,30000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bulgar Levası
1 TND0,57970 BGN
5 TND2,89850 BGN
10 TND5,79700 BGN
20 TND11,59400 BGN
50 TND28,98500 BGN
100 TND57,97000 BGN
250 TND144,92500 BGN
500 TND289,85000 BGN
1000 TND579,70000 BGN
2000 TND1.159,40000 BGN
5000 TND2.898,50000 BGN
10000 TND5.797,00000 BGN