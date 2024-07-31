bin Bulgar levasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile BGN → PLN çevirin

1.000 bgn
2.193,13 pln

1,000лв BGN = 2,193zł PLN

23:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,20732,2395
Düşük2,17422,1742
Ortalama2,18852,1953
Değişim-0.64%-0.98%
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1 BGN → PLN istatistikleri

BGN → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2073, en düşük 2,1742 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1885 oldu. BGN → PLN kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.

BGN → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2395, en düşük 2,1742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1953 oldu. BGN → PLN kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8191,4951,6541,4460,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,836
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Polonya Zlotisi
1 BGN2,19313 PLN
5 BGN10,96565 PLN
10 BGN21,93130 PLN
20 BGN43,86260 PLN
50 BGN109,65650 PLN
100 BGN219,31300 PLN
250 BGN548,28250 PLN
500 BGN1.096,56500 PLN
1000 BGN2.193,13000 PLN
2000 BGN4.386,26000 PLN
5000 BGN10.965,65000 PLN
10000 BGN21.931,30000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bulgar Levası
1 PLN0,45597 BGN
5 PLN2,27985 BGN
10 PLN4,55969 BGN
20 PLN9,11938 BGN
50 PLN22,79845 BGN
100 PLN45,59690 BGN
250 PLN113,99225 BGN
500 PLN227,98450 BGN
1000 PLN455,96900 BGN
2000 PLN911,93800 BGN
5000 PLN2.279,84500 BGN
10000 PLN4.559,69000 BGN