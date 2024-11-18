500 Polonya zlotisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile PLN → BGN çevirin

1,000zł PLN = 0,4520лв BGN

12:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 PLN → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45450,4600
Düşük0,44820,4482
Ortalama0,45090,4546
Değişim-0.53%-1.18%
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1 PLN → BGN istatistikleri

PLN → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4545, en düşük 0,4482 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4509 oldu. PLN → BGN kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

PLN → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4600, en düşük 0,4482 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4546 oldu. PLN → BGN kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4190,8881.396,9511,11223,975
1 EUR1,05410,83588,9940,9361.472,6611,71425,275
1 GBP1,2621,1971106,5611,1211.763,3714,02730,263
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5480,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bulgar Levası
1 PLN0,45202 BGN
5 PLN2,26008 BGN
10 PLN4,52015 BGN
20 PLN9,04030 BGN
50 PLN22,60075 BGN
100 PLN45,20150 BGN
250 PLN113,00375 BGN
500 PLN226,00750 BGN
1000 PLN452,01500 BGN
2000 PLN904,03000 BGN
5000 PLN2.260,07500 BGN
10000 PLN4.520,15000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Polonya Zlotisi
1 BGN2,21232 PLN
5 BGN11,06160 PLN
10 BGN22,12320 PLN
20 BGN44,24640 PLN
50 BGN110,61600 PLN
100 BGN221,23200 PLN
250 BGN553,08000 PLN
500 BGN1.106,16000 PLN
1000 BGN2.212,32000 PLN
2000 BGN4.424,64000 PLN
5000 BGN11.061,60000 PLN
10000 BGN22.123,20000 PLN