Polonya zlotisinden Bulgar levasına Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Bulgar levasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Bulgar levasına (BGN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - BGN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → BGN çevrim grafiği
1 PLN = 0,45200 BGN
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Polonya zlotisi → Bulgar levası döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Bulgar levasına döviz kuru şu anda 0,452, dünden bu yana %-0.211 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.361 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Bulgar levasına döviz kuru en yüksek değeri 0,453 (18-11-2024) ile en düşük değeri 0,448 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.275 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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