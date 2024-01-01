波蘭茲羅提兌保加利亞列夫匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌保加利亞列夫的匯率目前為0.457，較昨日改變了-0.057%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.180%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌保加利亞列夫的匯率波動，在29-07-2024高見0.458，並在25-07-2024低見0.454。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.142%。