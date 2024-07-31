5.000 Bulgar levasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile BGN → NOK çevirin

5.000 bgn
30.188,45 nok

1,000лв BGN = 6,038kr NOK

23:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,12056,1205
Düşük5,82235,7717
Ortalama5,98965,9202
Değişim3.15%0.20%
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1 BGN → NOK istatistikleri

BGN → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1205, en düşük 5,8223 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9896 oldu. BGN → NOK kurundaki değişiklik 3.15 değerindeydi.

BGN → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,1205, en düşük 5,7717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9202 oldu. BGN → NOK kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,209
1 EUR1,08211,8191,4941,6541,4470,84219,708
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,836
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56413,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Norveç Kronu
1 BGN6,03769 NOK
5 BGN30,18845 NOK
10 BGN60,37690 NOK
20 BGN120,75380 NOK
50 BGN301,88450 NOK
100 BGN603,76900 NOK
250 BGN1.509,42250 NOK
500 BGN3.018,84500 NOK
1000 BGN6.037,69000 NOK
2000 BGN12.075,38000 NOK
5000 BGN30.188,45000 NOK
10000 BGN60.376,90000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Bulgar Levası
1 NOK0,16563 BGN
5 NOK0,82813 BGN
10 NOK1,65626 BGN
20 NOK3,31252 BGN
50 NOK8,28130 BGN
100 NOK16,56260 BGN
250 NOK41,40650 BGN
500 NOK82,81300 BGN
1000 NOK165,62600 BGN
2000 NOK331,25200 BGN
5000 NOK828,13000 BGN
10000 NOK1.656,26000 BGN