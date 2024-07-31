100 Bulgar levasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile BGN → NOK çevirin

100 bgn
603,73 nok

1,000лв BGN = 6,037kr NOK

23:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,12056,1205
Düşük5,82235,7717
Ortalama5,98955,9202
Değişim3.15%0.19%
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1 BGN → NOK istatistikleri

BGN → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1205, en düşük 5,8223 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9895 oldu. BGN → NOK kurundaki değişiklik 3.15 değerindeydi.

BGN → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,1205, en düşük 5,7717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9202 oldu. BGN → NOK kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,71
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Norveç Kronu
1 BGN6,03725 NOK
5 BGN30,18625 NOK
10 BGN60,37250 NOK
20 BGN120,74500 NOK
50 BGN301,86250 NOK
100 BGN603,72500 NOK
250 BGN1.509,31250 NOK
500 BGN3.018,62500 NOK
1000 BGN6.037,25000 NOK
2000 BGN12.074,50000 NOK
5000 BGN30.186,25000 NOK
10000 BGN60.372,50000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Bulgar Levası
1 NOK0,16564 BGN
5 NOK0,82819 BGN
10 NOK1,65638 BGN
20 NOK3,31276 BGN
50 NOK8,28190 BGN
100 NOK16,56380 BGN
250 NOK41,40950 BGN
500 NOK82,81900 BGN
1000 NOK165,63800 BGN
2000 NOK331,27600 BGN
5000 NOK828,19000 BGN
10000 NOK1.656,38000 BGN