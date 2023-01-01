5 Bangladeş takasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile BDT → XOF çevirin

5 bdt
28 xof

1.00000 BDT = 5.63039 XOF

3:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BDT → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 XOF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.05887.89231.426241.638660.9664518.5258
1GBP1.1552711.22225101.5371.647651.893051.1165121.4018
1USD0.94520.818163183.0741.348051.548830.9134517.5102
1INR0.01137760.009848610.012037510.01622710.01864390.01099560.210778

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / CFA Frangı BCEAO
1 BDT5.63039 XOF
5 BDT28.15195 XOF
10 BDT56.30390 XOF
20 BDT112.60780 XOF
50 BDT281.51950 XOF
100 BDT563.03900 XOF
250 BDT1407.59750 XOF
500 BDT2815.19500 XOF
1000 BDT5630.39000 XOF
2000 BDT11260.78000 XOF
5000 BDT28151.95000 XOF
10000 BDT56303.90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bangladeş Takası
1 XOF0.17761 BDT
5 XOF0.88804 BDT
10 XOF1.77608 BDT
20 XOF3.55216 BDT
50 XOF8.88040 BDT
100 XOF17.76080 BDT
250 XOF44.40200 BDT
500 XOF88.80400 BDT
1000 XOF177.60800 BDT
2000 XOF355.21600 BDT
5000 XOF888.04000 BDT
10000 XOF1776.08000 BDT