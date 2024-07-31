Bangladeş takasından CFA Frangı BCEAO'ya Geçmiş Döviz Kurları
Bangladeş takasından CFA Frangı BCEAO'ya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bangladeş takasından (BDT) CFA Frangı BCEAO'ya (XOF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BDT - XOF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
Bangladeş takası → CFA frankı BCEAO döviz kuru geçmişi
Bugünün Bangladeş takası CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru şu anda 5,158, dünden bu yana %-0.086 değerinde değişti. Bangladeş takası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.094 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bangladeş takası CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru en yüksek değeri 5,170 (30-07-2024) ile en düşük değeri 5,138 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.246 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.