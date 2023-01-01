5 Bangladeş takasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile BDT → UZS çevirin

5 bdt
552,16 uzs

1.00000 BDT = 110.43200 UZS

3:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BDT → UZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 UZS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.058187.90431.426371.638810.966718.5294
1GBP1.1551311.2223101.5461.647721.893131.1166721.4049
1USD0.94510.81813183.07751.348051.548830.913517.512
1INR0.0113760.009847790.01203710.01622640.01864320.01099580.210791

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Özbekistan Somu
1 BDT110.43200 UZS
5 BDT552.16000 UZS
10 BDT1104.32000 UZS
20 BDT2208.64000 UZS
50 BDT5521.60000 UZS
100 BDT11043.20000 UZS
250 BDT27608.00000 UZS
500 BDT55216.00000 UZS
1000 BDT110432.00000 UZS
2000 BDT220864.00000 UZS
5000 BDT552160.00000 UZS
10000 BDT1104320.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Bangladeş Takası
1 UZS0.00906 BDT
5 UZS0.04528 BDT
10 UZS0.09055 BDT
20 UZS0.18111 BDT
50 UZS0.45277 BDT
100 UZS0.90554 BDT
250 UZS2.26384 BDT
500 UZS4.52768 BDT
1000 UZS9.05537 BDT
2000 UZS18.11074 BDT
5000 UZS45.27685 BDT
10000 UZS90.55370 BDT