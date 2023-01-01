1 Bangladeş takasından Özbekistan somuna
Reel döviz kuru ile BDT → UZS çevirin
BDT → UZS çevrim grafiği
1 BDT = 110,43200 UZS
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Özbekistan Somu
|1 BDT
|110.43200 UZS
|5 BDT
|552.16000 UZS
|10 BDT
|1104.32000 UZS
|20 BDT
|2208.64000 UZS
|50 BDT
|5521.60000 UZS
|100 BDT
|11043.20000 UZS
|250 BDT
|27608.00000 UZS
|500 BDT
|55216.00000 UZS
|1000 BDT
|110432.00000 UZS
|2000 BDT
|220864.00000 UZS
|5000 BDT
|552160.00000 UZS
|10000 BDT
|1104320.00000 UZS