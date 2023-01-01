100 Bangladeş takasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile BDT → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Bangladeş Takası
|100 JPY
|73.80260 BDT
|1000 JPY
|738.02600 BDT
|1500 JPY
|1107.03900 BDT
|2000 JPY
|1476.05200 BDT
|3000 JPY
|2214.07800 BDT
|5000 JPY
|3690.13000 BDT
|5400 JPY
|3985.34040 BDT
|10000 JPY
|7380.26000 BDT
|15000 JPY
|11070.39000 BDT
|20000 JPY
|14760.52000 BDT
|25000 JPY
|18450.65000 BDT
|30000 JPY
|22140.78000 BDT