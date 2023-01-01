bin Bangladeş takasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile BDT → JPY çevirin

1.000 bdt
1.355 jpy

1.00000 BDT = 1.35506 JPY

3:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 JPY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057787.92771.425941.638570.966518.5288
1GBP1.155411.22205101.591.647511.893181.116721.4079
1USD0.945450.818297183.1311.348151.549190.913817.518
1INR0.0113730.009843470.012029210.01621720.01863550.01099230.210728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Japon Yeni
1 BDT1.35506 JPY
5 BDT6.77530 JPY
10 BDT13.55060 JPY
20 BDT27.10120 JPY
50 BDT67.75300 JPY
100 BDT135.50600 JPY
250 BDT338.76500 JPY
500 BDT677.53000 JPY
1000 BDT1355.06000 JPY
2000 BDT2710.12000 JPY
5000 BDT6775.30000 JPY
10000 BDT13550.60000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Bangladeş Takası
100 JPY73.79770 BDT
1000 JPY737.97700 BDT
1500 JPY1106.96550 BDT
2000 JPY1475.95400 BDT
3000 JPY2213.93100 BDT
5000 JPY3689.88500 BDT
5400 JPY3985.07580 BDT
10000 JPY7379.77000 BDT
15000 JPY11069.65500 BDT
20000 JPY14759.54000 BDT
25000 JPY18449.42500 BDT
30000 JPY22139.31000 BDT