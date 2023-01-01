1 Bangladeş takasından İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile BDT → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bangladeş Takası
|1 CHF
|120.63700 BDT
|5 CHF
|603.18500 BDT
|10 CHF
|1206.37000 BDT
|20 CHF
|2412.74000 BDT
|50 CHF
|6031.85000 BDT
|100 CHF
|12063.70000 BDT
|250 CHF
|30159.25000 BDT
|500 CHF
|60318.50000 BDT
|1000 CHF
|120637.00000 BDT
|2000 CHF
|241274.00000 BDT
|5000 CHF
|603185.00000 BDT
|10000 CHF
|1206370.00000 BDT