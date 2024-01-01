Bangladeş takasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BDT → AZN çevirin

1.000 bdt
15,54 azn

1,000 BDT = 0,01554 AZN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Azerbaycan Manatı
1 BDT0,01554 AZN
5 BDT0,07769 AZN
10 BDT0,15537 AZN
20 BDT0,31075 AZN
50 BDT0,77688 AZN
100 BDT1,55375 AZN
250 BDT3,88438 AZN
500 BDT7,76875 AZN
1000 BDT15,53750 AZN
2000 BDT31,07500 AZN
5000 BDT77,68750 AZN
10000 BDT155,37500 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bangladeş Takası
1 AZN64,36040 BDT
5 AZN321,80200 BDT
10 AZN643,60400 BDT
20 AZN1.287,20800 BDT
50 AZN3.218,02000 BDT
100 AZN6.436,04000 BDT
250 AZN16.090,10000 BDT
500 AZN32.180,20000 BDT
1000 AZN64.360,40000 BDT
2000 AZN128.720,80000 BDT
5000 AZN321.802,00000 BDT
10000 AZN643.604,00000 BDT