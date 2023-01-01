50 Bangladeş takasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BDT → AZN çevirin

50 bdt
0,77 azn

1.00000 BDT = 0.01542 AZN

2:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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BDT → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.05887.9241.426291.639550.967118.535
1GBP1.155411.2224101.5861.647921.894311.1173921.4151
1USD0.94520.818063183.1041.34811.549670.914117.5189
1INR0.01137350.009843840.012033110.01622180.01864730.01099950.210807

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Bangladeş takasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → AUD

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BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Azerbaycan Manatı
1 BDT0.01542 AZN
5 BDT0.07710 AZN
10 BDT0.15419 AZN
20 BDT0.30839 AZN
50 BDT0.77097 AZN
100 BDT1.54195 AZN
250 BDT3.85487 AZN
500 BDT7.70975 AZN
1000 BDT15.41950 AZN
2000 BDT30.83900 AZN
5000 BDT77.09750 AZN
10000 BDT154.19500 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bangladeş Takası
1 AZN64.85290 BDT
5 AZN324.26450 BDT
10 AZN648.52900 BDT
20 AZN1297.05800 BDT
50 AZN3242.64500 BDT
100 AZN6485.29000 BDT
250 AZN16213.22500 BDT
500 AZN32426.45000 BDT
1000 AZN64852.90000 BDT
2000 AZN129705.80000 BDT
5000 AZN324264.50000 BDT
10000 AZN648529.00000 BDT