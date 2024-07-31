Barbados dolarından Haiti gurdusuna Geçmiş Döviz Kurları

Barbados dolarından Haiti gurdusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Barbados dolarından (BBD) Haiti gurdusuna (HTG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BBD - HTG için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bbd
65.815 htg

1,000Bds$ BBD = 65,82G HTG

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Barbados doları → Haiti gurdusu döviz kuru geçmişi

Bugünün Barbados doları Haiti gurdusuna döviz kuru şu anda 65,815, dünden bu yana %0.335 değerinde değişti. Barbados doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.083 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Barbados doları Haiti gurdusuna döviz kuru en yüksek değeri 65,870 (24-07-2024) ile en düşük değeri 65,583 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.417 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDSGDEURZARGBPCADNGNINR
1 USD11,3360,92418,2130,7781,3811.660,683,72
1 SGD0,74810,69113,630,5821,0331.242,6962,651
1 EUR1,0831,447119,7170,8421,4951.797,6890,631
1 ZAR0,0550,0730,05110,0430,07691,1764,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Barbados dolarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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