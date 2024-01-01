Bosna Hersek konvertibl markından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile BAM → PEN çevirin

1.000 bam
2.016,54 pen

1,000 BAM = 2,017 PEN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Peru Nuevo Solü
1 BAM2,01654 PEN
5 BAM10,08270 PEN
10 BAM20,16540 PEN
20 BAM40,33080 PEN
50 BAM100,82700 PEN
100 BAM201,65400 PEN
250 BAM504,13500 PEN
500 BAM1.008,27000 PEN
1000 BAM2.016,54000 PEN
2000 BAM4.033,08000 PEN
5000 BAM10.082,70000 PEN
10000 BAM20.165,40000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 PEN0,49590 BAM
5 PEN2,47950 BAM
10 PEN4,95899 BAM
20 PEN9,91798 BAM
50 PEN24,79495 BAM
100 PEN49,58990 BAM
250 PEN123,97475 BAM
500 PEN247,94950 BAM
1000 PEN495,89900 BAM
2000 PEN991,79800 BAM
5000 PEN2.479,49500 BAM
10000 PEN4.958,99000 BAM