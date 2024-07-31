Azerbaycan manatından Mısır lirasına Geçmiş Döviz Kurları
Azerbaycan manatından Mısır lirasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Azerbaycan manatından (AZN) Mısır lirasına (EGP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AZN - EGP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Azerbaycan manatı → Mısır lirası döviz kuru geçmişi
Bugünün Azerbaycan manatı Mısır lirasına döviz kuru şu anda 28,577, dünden bu yana %0.281 değerinde değişti. Azerbaycan manatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.471 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Azerbaycan manatı Mısır lirasına döviz kuru en yüksek değeri 28,593 (31-07-2024) ile en düşük değeri 28,411 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.232 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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