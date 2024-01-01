Aruba florininden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AWG → XOF çevirin

1.000 awg
344.379 xof

1,000 AWG = 344,4 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / CFA Frangı BCEAO
1 AWG344,37900 XOF
5 AWG1.721,89500 XOF
10 AWG3.443,79000 XOF
20 AWG6.887,58000 XOF
50 AWG17.218,95000 XOF
100 AWG34.437,90000 XOF
250 AWG86.094,75000 XOF
500 AWG172.189,50000 XOF
1000 AWG344.379,00000 XOF
2000 AWG688.758,00000 XOF
5000 AWG1.721.895,00000 XOF
10000 AWG3.443.790,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Aruba Florini
1 XOF0,00290 AWG
5 XOF0,01452 AWG
10 XOF0,02904 AWG
20 XOF0,05808 AWG
50 XOF0,14519 AWG
100 XOF0,29038 AWG
250 XOF0,72594 AWG
500 XOF1,45188 AWG
1000 XOF2,90377 AWG
2000 XOF5,80754 AWG
5000 XOF14,51885 AWG
10000 XOF29,03770 AWG