10 Aruba florininden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile AWG → MRU çevirin

10 awg
211.37 mru

1.00000 AWG = 21.13730 MRU

20:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AWG → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 MRU
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.0567587.88461.425661.644880.9671518.5471
1GBP1.154611.22015101.4741.64611.899211.1166721.415
1USD0.94630.819571183.1651.34911.556540.9152517.5511
1INR0.01137860.009854760.012024310.0162220.01871630.01100520.211039

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Moritanya Ouguiyası
1 AWG21.13730 MRU
5 AWG105.68650 MRU
10 AWG211.37300 MRU
20 AWG422.74600 MRU
50 AWG1056.86500 MRU
100 AWG2113.73000 MRU
250 AWG5284.32500 MRU
500 AWG10568.65000 MRU
1000 AWG21137.30000 MRU
2000 AWG42274.60000 MRU
5000 AWG105686.50000 MRU
10000 AWG211373.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Aruba Florini
1 MRU0.04731 AWG
5 MRU0.23655 AWG
10 MRU0.47310 AWG
20 MRU0.94619 AWG
50 MRU2.36549 AWG
100 MRU4.73097 AWG
250 MRU11.82743 AWG
500 MRU23.65485 AWG
1000 MRU47.30970 AWG
2000 MRU94.61940 AWG
5000 MRU236.54850 AWG
10000 MRU473.09700 AWG