5 Aruba florininden Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile AWG → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Moritanya Ouguiyası
|1 AWG
|21.13730 MRU
|5 AWG
|105.68650 MRU
|10 AWG
|211.37300 MRU
|20 AWG
|422.74600 MRU
|50 AWG
|1056.86500 MRU
|100 AWG
|2113.73000 MRU
|250 AWG
|5284.32500 MRU
|500 AWG
|10568.65000 MRU
|1000 AWG
|21137.30000 MRU
|2000 AWG
|42274.60000 MRU
|5000 AWG
|105686.50000 MRU
|10000 AWG
|211373.00000 MRU