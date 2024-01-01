Aruba florininden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile AWG → MKD çevirin

1.000 awg
32.310,90 mkd

1,000 AWG = 32,31 MKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Makedonya Dinarı
1 AWG32,31090 MKD
5 AWG161,55450 MKD
10 AWG323,10900 MKD
20 AWG646,21800 MKD
50 AWG1.615,54500 MKD
100 AWG3.231,09000 MKD
250 AWG8.077,72500 MKD
500 AWG16.155,45000 MKD
1000 AWG32.310,90000 MKD
2000 AWG64.621,80000 MKD
5000 AWG161.554,50000 MKD
10000 AWG323.109,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Aruba Florini
1 MKD0,03095 AWG
5 MKD0,15475 AWG
10 MKD0,30949 AWG
20 MKD0,61899 AWG
50 MKD1,54746 AWG
100 MKD3,09493 AWG
250 MKD7,73732 AWG
500 MKD15,47465 AWG
1000 MKD30,94930 AWG
2000 MKD61,89860 AWG
5000 MKD154,74650 AWG
10000 MKD309,49300 AWG